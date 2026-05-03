Москва3 мая Вести.Германия наращивает военный потенциал, чтобы контролировать Европу. Таким мнением поделился с ИС "Вести" специалист по теории управления, политико-экономический аналитик Кямиль Аскерханов.

По его словам, когда завершатся полномочия президента США Дональда Трампа, ситуация в мировой политике может кардинально измениться. Уже сейчас на Западе звучат призывы "восстановить" евроатлантическую связь.

Они называют ее [связь] трансатлантической. Очень много звучит сейчас про трансатлантику, что ее нужно обязательно восстановить. Особенно после выступления [британского короля Карла III в Вашингтоне]. Они же прекрасно понимают, что без этой связи, без Соединенных Штатов просто шансов у них вырулить [нет]. Тем более вооружающаяся Германия сегодня, чтобы не было иллюзий, она вооружается не против России. Она вооружается, чтобы забрать под себя Европу, когда будут уходить американцы сказал Аскерханов

Ранее Карл III выступил перед членами Конгресса США и призвал к укреплению единства в НАТО.

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что придет время, когда Европа должна будет открыть каналы коммуникации с Россией.