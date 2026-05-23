Москва23 мая Вести.Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предложил странам Североатлантического альянса выделить Киеву еще минимум 90 млрд евро сверх уже согласованного кредита Европейского союза (ЕС). Об этом сообщил портал BR24.

По его словам, четкий сигнал от НАТО важен для переговоров по украинскому урегулированию.

Политик от ХДС [Христианско-демократический союз] заявил, что они должны добавить "как минимум такую ​​же сумму на двусторонней основе" к существующему кредиту ЕС такого же размера для Киева говорится в материале

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Киев должен провести налоговые реформы, чтобы получить часть кредита в 90 миллиардов евро от ЕС. Требуемые на Западе изменения, как отмечалось, крайне непопулярны среди населения страны.