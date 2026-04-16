Рютте заявил о выделении Бельгией €1,1 млрд на военные нужды Киева

Москва16 апр Вести.Бельгия направляет киевскому режиму новый транш военной поддержки объемом 1,1 миллиарда евро. Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте.

Он также подчеркнул, что некоторые страны Североатлантического альянса анонсировали выделение дополнительной помощи Киеву.

Бельгия объявила о выделении нового пакета на сумму 1,1 миллиарда евро заявил Рютте на пресс-конференции в Чехии, где находится с визитом

Между тем Совет Евросоюза по иностранным делам рассмотрит вопрос о разблокировании кредита для Киева на 90 млрд евро.

Ранее стало известно, что Украина получит 120 тысяч беспилотников от Великобритании. Поставки дронов уже начались и будут продолжаться в 2026 году.