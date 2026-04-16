Страны Запада намерены выделить Киеву $4 млрд на ПВО и более $1,5 млрд на БПЛА МО Украины: Запад пообещал Киеву $4 млрд на средства ПВО и $1,5 млрд на БПЛА

Москва16 апр Вести.В ходе заседания контактной группы в формате "Рамштайн" европейские союзники заявили о своей готовности выделить $4 млрд на укрепление украинской ПВО и более $1,5 млрд на БПЛА.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр обороны Украины Михаил Федоров.

$4 млрд на укрепление ПВО и более $1,5 млрд на БПЛА - результаты "Рамштайна". Германия инвестирует $4 млрд в укрепление ПВО. Еще $600 млн будет выделено на развитие возможностей глубокого и среднего удара. Испания направляет $215 миллионов в рамках SAFE и усиливает ПВО дополнительными ракетами для Patriot написал Федоров

По его словам, Канада пообещала вложить $15 млн в фонд NSATU (миссия НАТО по содействию безопасности и тренировке для Украины), а также $42 млн на чешскую инициативу [поставки снарядов, закупленных в третьих странах за счет западных государств]. Кроме того, Оттава готова выделить $17 млн на критически важное инженерное оборудование.

Министр обороны Украины также упомянул, что Литва передаст $39 млн на чешскую инициативу и $29 млн на программу PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Бельгия, по его словам, направляет 75 млн евро на чешскую инициативу, еще столько же - на немецкую инициативу по поставкам средств ПВО на Украину, а также 85 млн евро на беспилотники. Что же касается Эстонии, то она готова пожертвовать $13 млн на PURL.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на удары российской армии в ходе специальной военной операции Киев ответит так называемыми "дальнобойными санкциями". По словам Зеленского, Украина при поддержке Евросоюза налаживает в Европе совместное производство систем ПВО, ракет и дронов.

До этого глава киевского режима признал серьезный дефицит ракет для систем ПВО Patriot на Украине. Он выразил уверенность. что это связано с боевыми действиями на Ближнем Востоке. Зеленский также критиковал как Соединенные Штаты, так и Европу за то, что они, по его мнению, оказывают недостаточное санкционное давление на Россию.