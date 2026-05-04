Канада выделила еще $200 миллионов на военную поддержку Украины

Канада потратит еще $200 миллионов на вооружения для Украины Канада выделила еще $200 миллионов на военную поддержку Украины

Москва4 мая Вести.Правительство Канады выделит дополнительно 200 миллионов долларов на военную поддержку Украины в рамках инициативы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

На своей странице в социальной сети X он опубликовал пост об итогах встречи с премьер-министром Канады Марком Карни.

Я благодарен Канаде за ее мощную поддержку инициативы PURL. Дополнительные 200 миллионов долларов… являются важным вкладом написал Зеленский

Он добавил, что Оттава в общей сложности уже выделила более 830 миллионов долларов в рамках PURL.

Ранее на Кипре прошел саммит Европейского союза. По словам Зеленского, во время мероприятия к инициативе PURL присоединились еще три страны и совокупно направили на закупку вооружений для Украины от 350 до 400 миллионов евро.