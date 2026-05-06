Москва6 маяВести.Власти Норвегии выделили около 300 миллионов долларов на военную поддержку Украины в рамках механизма PURL, который представляет собой программу по закупке американских вооружений на средства стран НАТО. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Зеленский выразил благодарность норвежским властям за "реальную поддержку".
Сегодня осуществлен важный шаг поддержки со стороны Норвегии – около 300 миллионов долларов в программу PURLнаписал глава киевского режима
Он добавил, что в общей сложности Норвегия внесла в PURL более 1,2 миллиарда долларов. По словам Зеленского, это самый большой вклад среди всех стран, которые присоединились к программе.
В апреле глава киевского режима заявил, что Осло выделит более 500 миллионов долларов для обеспечения вооруженных сил Украины (ВСУ) дронами.