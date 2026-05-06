Зеленский: Норвегия выделила для Украины около 300 млн долларов в рамках PURL

Власти Норвегии выделили около 300 млн долларов на поддержку Украины Зеленский: Норвегия выделила для Украины около 300 млн долларов в рамках PURL

Москва6 мая Вести.Власти Норвегии выделили около 300 миллионов долларов на военную поддержку Украины в рамках механизма PURL, который представляет собой программу по закупке американских вооружений на средства стран НАТО. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Зеленский выразил благодарность норвежским властям за "реальную поддержку".

Сегодня осуществлен важный шаг поддержки со стороны Норвегии – около 300 миллионов долларов в программу PURL написал глава киевского режима

Он добавил, что в общей сложности Норвегия внесла в PURL более 1,2 миллиарда долларов. По словам Зеленского, это самый большой вклад среди всех стран, которые присоединились к программе.

В апреле глава киевского режима заявил, что Осло выделит более 500 миллионов долларов для обеспечения вооруженных сил Украины (ВСУ) дронами.