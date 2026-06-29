Стало известно, сколько заработали США на продаже НАТО оружия для Киева Продажи оружия для Украины странам НАТО принесли США более $6 млрд

Москва29 июн Вести.Соединенные Штаты заработали более 6 миллиардов долларов на программе поставок американского оружия для Киева за счет НАТО и ЕС. Об этом заявил постпред США при альянсе Мэтью Уитэкер.

Мы получили свыше 6 миллиардов долларов по этой программе и собираемся продолжать это сказал он

Механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) был запущен американским президентом Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в июле 2025 года. В соответствии с ним Украина формирует списки своих военных потребностей, а страны - участницы НАТО и государства-партнеры выделяют деньги на закупки этих вооружений у США для дальнейшей передачи Киеву.