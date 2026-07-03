Страны-участницы PURL анонсировали передачу Киеву оружия на $6,3 млрд В июне страны-участницы PURL анонсировали передачу оружия Киеву на $6,3 млрд

Москва3 июл Вести.В течение июня 2026 года сразу несколько стран анонсировали свои планы по финансовой поддержке Украине и передаче вооружений. Общая сумма озвученных обязательств составила около $6,3 млрд. Об этом сообщили в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского.

На Украине подсчитали не только взносы стран – участниц инициативы НАТО PURL по закупкам оружия для Киева, но и передачу некоторых образцов техники и денежные переводы в рамках локальных программ.

Бельгия: объявила о передаче в этом году семи истребителей F-16, из которых три предназначены для боевых действий, а четыре – для запчастей. Дания: начало работы над 30-м пакетом помощи в размере 590 миллионов евро говорится в сообщении офиса

Всего в подсчете указано, что о помощи киевскому режиму в июне заявили 28 стран – участниц инициативы PURL. Наибольшую денежную поддержку пообещал Европейский Союз. Украина ожидает первый транш в размере 3,9 миллиарда евро в рамках кредита Ukraine Support Loan.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник указал, что киевский режим направляет дроны и вооружение, купленные на западные деньги, не на фронт, а на реализацию террористических атак по мирным жителям.