Москва8 июнВести.Евросоюз в июне собирается перевести киевскому режиму транш в размере 5,9 миллиарда евро на закупку беспилотников, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на встрече министров обороны стран ЕС на Кипре.
Этот транш, по словам Каллас, будет первым из нового кредита для Украины в размере 90 млрд евро.
Кредит ЕС для Украины в размере 90 млрд готов к выделению. В этом месяце на дроны будут выплачены первые 5,9 млрдсказала чиновница журналистам
Ранее Каллас заявила, что интересы безопасности Евросоюза должны учитываться в вопросе снятия санкций с России и разморозки активов.