Каллас объявила о выделении в июне 5,9 млрд евро Киеву на БПЛА

Каллас сообщила о транше в 5,9 млрд евро на беспилотники киевскому режиму Каллас объявила о выделении в июне 5,9 млрд евро Киеву на БПЛА

Москва8 июн Вести.Евросоюз в июне собирается перевести киевскому режиму транш в размере 5,9 миллиарда евро на закупку беспилотников, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на встрече министров обороны стран ЕС на Кипре.

Этот транш, по словам Каллас, будет первым из нового кредита для Украины в размере 90 млрд евро.

Кредит ЕС для Украины в размере 90 млрд готов к выделению. В этом месяце на дроны будут выплачены первые 5,9 млрд сказала чиновница журналистам

Ранее Каллас заявила, что интересы безопасности Евросоюза должны учитываться в вопросе снятия санкций с России и разморозки активов.