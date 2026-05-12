Каллас: первые деньги из кредита ЕС Украина потратит на дроны

Москва12 мая Вести.Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что начальные платежи по новому займу на 90 миллиардов евро для Украины будут направлены на закупку беспилотных летательных аппаратов.

Украина получит первый транш кредита в размере 90 миллиардов уже в июне​​​. Эти средства пойдут непосредственно на дроны отметила она в ходе пресс-конференции

Трансляцию мероприятия вел сайт Еврокомиссии.

Ранее Bloomberg отмечало, что Европейский союз рассматривает возможность ужесточения условий предоставления Украине кредита на 90 млрд евро (около 105 млрд долларов), увязав часть выплат с проведением непопулярной налоговой реформы для бизнеса.