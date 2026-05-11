Москва11 мая Вести.Средства кредитного транша ЕС для Украины осядут в Европе. Об этом в интервью "Соловьёв Live" заявил директор Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов, сообщает ИС "Вести".

Ранее сообщалось, что ЕС в ближайшее время намерен выплатить первый транш около 9 млрд евро по кредиту ЕС Украине в 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

По мнению Орлова, именно этим траншем обусловлен визит в Киев министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

Мы прекрасно понимаем, что сейчас там [в Европе] большие деньги вливаются в производство дальних беспилотников. Сегодня [в Киев] нагрянул министр обороны Германии Писториус с визитом, понимая, что сейчас европейские деньги начнут распределять и нужно первым застолбить полянку - создать какие-то совместные производства, чтобы в том числе эти деньги оседали в Европе, а то оружие, которое будет производиться на этих предприятиях, летело по нашей территории, по нашим объектам, по нашим городам сказал он

Эксперт полагает, что вслед за Писториусом на Украину прибудут и другие делегаты из Евросоюза.

Поедут делегаты со всех стран ЕС, чтобы создать какие-то совместные производства. Немцы решили первыми забежать, чтобы потом туда не пустить никого. И даже если они распилят эти миллиарды, что-то осядет в карманах коррупционеров, а что-то уйдет в том числе на производство дронов, а эти дроны полетят к нам. Поскольку эти производства создаются не для того, чтобы потешить самолюбие бундесвера, а чтобы запускать по нашей территории. И на самом деле, здесь пока причин радоваться я не вижу. Поэтому, чем быстрее у нас будут предпринимать какие-то корректирующие действия, связанные с этой проблемой, тем лучше, тем безопаснее будет на нашей территории. Эту проблему в долгий ящик откладывать ни в коем случае нельзя убежден Орлов

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин и Киев намерены организовать совместный выпуск беспилотных летательных аппаратов с дальностью полета до 1,5 тыс. км.