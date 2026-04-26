Зеленский: первый транш кредита на €90 млрд пойдет на производство дронов

Стало известно, на что Украина потратит первый транш кредита ЕС на €90 млрд Зеленский: первый транш кредита на €90 млрд пойдет на производство дронов

Москва26 апр Вести.Украина направит первые средства, полученные в рамках кредита Европейского союза на 90 миллиардов евро, на производство дронов и разработку военных технологий. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Выступая на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду, он раскрыл, на какие расходы пойдет финансирование от Европы.

Безусловно, первый транш мы будем направлять на внутреннее производство средств защиты Украины. И не только защиты. То есть - дроны и miltech (военные технологии – Прим. ред) заявил Зеленский

Он добавил, что в 2026 году Украина получит 45 миллиардов евро в рамках вышеназванного кредита.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен возвращать средства, выданные Киеву, за счет России. По задумке ЕС Москва якобы должна будет обеспечить "репарационные выплаты" Украине.