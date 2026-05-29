Зеленский подписал закон о ратификации соглашения по кредиту ЕС на 90 млрд евро

Москва29 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с Евросоюзом о выделении кредита в 90 миллиардов евро, пишет украинское издание "Общественное. Новости".

Согласно данным газеты, в документе определяются рамки "привлечения средств в пределах общей суммы до 90 миллиардов евро, в том числе в рамках макрофинансовой помощи в рамках ссуды на поддержку Украины".

Днем ранее меморандум о предоставлении ЕС 90 миллиардов евро Киеву ратифицировала Верховная рада.

Послы стран Евросоюза 22 апреля одобрили выделение Украине кредита в 90 миллиардов евро. В эту сумму не входят двусторонняя помощь Киеву, прямые военные поставки, а также программа закупок вооружений у США (Prioritised Ukraine Requirements List, PURL).

С учетом текущего уровня расходов на ведение боевых действий киевский режим потратит кредит от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро за 232 дня, или менее чем за 8 месяцев, выяснили в ТАСС.