Нардеп Железняк: Рада рассмотрит меморандум о выделении Украине 90 млрд евро

Москва28 мая Вести.На сайте Верховной Рады Украины был опубликован внесенный главой киевского режима Владимиром Зеленским проект меморандума с Европейским союзом о предоставлении Украине 90 миллиардов евро. Документ может быть вынесен на голосование 28 мая, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, в первой половине дня документ должен рассмотреть комитет по вопросам европейской интеграции, после чего меморандум планируется вынести на голосование.

Для ратификации требуется одно голосование с результатом 226+ голосов говорится в публикации

Согласно условиям соглашения, ЕС предоставляет Украине многомиллиардную макрофинансовую помощь в обмен на проведение масштабных структурных реформ: налоговых, таможенных, бюджетных и антикоррупционных. Евросоюз получает право постоянно контролировать ход их выполнения, а объем выплат напрямую зависит от достигнутого прогресса.

20 мая еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис объявил о том, что Европейская комиссия и украинская сторона официально подписали меморандум о выделении масштабной финансовой помощи.