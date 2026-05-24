Москва24 маяВести.Украина с учетом текущего уровня расходов на ведение боевых действий потратила бы кредит от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро за 232 дня, или менее чем за 8 месяцев. Соответствующие подсчеты опубликовало ТАСС.
Ранее в Киеве оценили текущий уровень государственных расходов примерно в 450 миллионов в день (эквивалентно 387 миллионам евро).
В текущем году доходы Украины составляют около 69 миллиардов долларов, и этой суммы хватит на 153 дня ведения боевых действий, следует из материала агентства.
Евросоюз не намерен выдавать в 2026 году все 90 миллиардов евро и рассчитывает растянуть выделение кредитных средств до конца 2027 года.
22 апреля 2026 года послы стран — участниц Европейского союза одобрили выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Эта сумма не учитывает двустороннее финансирование Киева, прямые военные поставки, программу закупок у США (Prioritised Ukraine Requirements List, PURL).
До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что первые платежи в рамках этого займа будут целевыми и пойдут на приобретение беспилотников.
20 мая еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис сообщил об официальном подписании Европейской комиссией и представителями киевского режима меморандума о предоставлении масштабной финансовой помощи.