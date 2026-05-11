Берлин и Киев обсудили совместное производство БПЛА большой дальности

Москва11 мая Вести.Германия и Украина планируют организовать совместный выпуск беспилотных летательных аппаратов с дальностью полета до 1,5 тыс. км. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

По данным агентства Укринформ, на пресс-конференции в Киеве по итогам встречи с министром обороны Украины Михаилом Федоровым Писториус заявил, что Берлин делает ставку на создание совместных предприятий между немецкими и украинскими компаниями.

Это, конечно, особенно касается совместной разработки и производства дронов с разной дальностью - от менее 100 километров до 1,5 тыс. километров приводит Укринформ его слова

Агентство уточняет, что речь идет именно о совместных разработках и производстве.

Утром в понедельник стало известно, что Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы обсудить расширение взаимодействия с Украиной в сфере вооружений.