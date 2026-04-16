Москва16 апр Вести.Совет Евросоюза (ЕС) по иностранным делам рассмотрит вопрос о разблокировании кредита для Киева на 90 млрд евро на 2026-2027 годы и о 20-м пакете антироссийских санкций. Заседание пройдет 21 апреля в Люксембурге, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на своей странице в соцсети X.

Настало время разблокировать кредит в размере 90 млрд евро и продвинуться вперед с 20-м пакетом санкций. Совет по иностранным делам рассмотрит этот вопрос на следующей неделе говорится в публикации

Каллас также заявила о дальнейшем "увеличении помощи Украине". В частности, она напомнила о недавно заключенном соглашении между Германией и Украиной о поставках оружия на 4 млрд евро. Великобритания в свою очередь начали отправку крупнейшего в истории числа беспилотников, а Нидерланды пообещали выделить 200 млн евро.