Москва16 апрВести.Великобритания поставит Украине 120 тысяч беспилотников, что является крупнейшей поставкой дронов такого типа. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.
Отмечается, что поставки уже начались и будут продолжаться в 2026 году.
Великобритания наращивает свои усилия и в этом году предоставляет Украине рекордное количество беспилотниковприводятся в публикации слова министра обороны Великобритании Джона Хили
Новый пакет, самый масштабный из всех, что когда-либо направляла Великобритания, включает тысячи ударных беспилотников большой дальности, разведывательные дроны, аппараты для логистики, а также морские беспилотные средства.
В публикации также указывается, что пакет дронов входит в более широкую военную поддержку Украины в размере 3 млрд фунтов стерлингов в этом году, а также увязан с программой ERA.
Лондон подчеркивает, что новый пакет дополняет февральское решение о выделении 500 млн фунтов на усиление украинской противовоздушной обороны.