Москва16 апр Вести.Великобритания поставит Украине 120 тысяч беспилотников, что является крупнейшей поставкой дронов такого типа. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Отмечается, что поставки уже начались и будут продолжаться в 2026 году.

Великобритания наращивает свои усилия и в этом году предоставляет Украине рекордное количество беспилотников приводятся в публикации слова министра обороны Великобритании Джона Хили

Новый пакет, самый масштабный из всех, что когда-либо направляла Великобритания, включает тысячи ударных беспилотников большой дальности, разведывательные дроны, аппараты для логистики, а также морские беспилотные средства.

В публикации также указывается, что пакет дронов входит в более широкую военную поддержку Украины в размере 3 млрд фунтов стерлингов в этом году, а также увязан с программой ERA.

Лондон подчеркивает, что новый пакет дополняет февральское решение о выделении 500 млн фунтов на усиление украинской противовоздушной обороны.