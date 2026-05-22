Запасов БПЛА в Британии хватит на неделю боев в случае конфликта Daily Mail: запаса дронов британской армии хватит только на неделю боев

Москва22 мая Вести.Запасов беспилотников в вооруженных силах Великобритании хватит всего на неделю ведения боевых действий. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на высокопоставленных чиновников. Командующий штабом быстрого реагирования НАТО генерал-лейтенант Майк Элвисс заявил, что при условии правильных инвестиций британская армия сможет провести технологическую модернизацию только к 2030 году.

Впрочем, журналисты уточняют, что точные данные о числе беспилотников и других вооружений засекречены по соображениям национальной безопасности.

Запасов беспилотников в Великобритании хватит всего на неделю боевых действий говорится в публикации издания

При этом в апреле Великобритания объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине в своей истории, пообещав Киеву не менее 120 тысяч беспилотников различных типов. В пакет войдут ударные дроны дальнего радиуса действия, разведывательные аппараты, логистические беспилотники и морские системы, уже прошедшие боевые испытания.