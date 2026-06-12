В Великобритании открыли крупнейший в Европе центр испытаний беспилотников МО Британии сообщило об открытии крупнейшего в Европе центра испытаний БПЛА

Москва12 июн Вести.В Суиндоне на юго-западе Англии открылся крупнейший в Европе испытательный полигон для БПЛА. Об этом сообщили в министерстве обороны Великобритании.

О запуске полигона объявил Бен Джарвис. Это выступление стало для него первым после того, как он возглавил оборонное ведомство. Предшественник Джарвиса, Джон Хили, покинул пост, потому что, по его мнению, правительство Великобритании недофинансирует оборонную сферу.

Министр обороны Дэн Джарвис открыл крупнейший в Европе центр испытаний беспилотников в Суиндоне говорится в сообщении

Так называемый "Uncrewed Systems Centre" (Центр беспилотных систем) расположен на территории предприятия DroneTEX. Площадь полигона для испытаний составляет более 50 тысяч квадратных метров.

Предполагается, что центр станет ведущим британским хабом по разработке и испытанию новейших беспилотных технологий и будет сотрудничать с частным бизнесом.

Новое предприятие DroneTEX, расположенное в Центре беспилотных систем, является крупнейшим в Европе центром испытаний и разработки беспилотных летательных аппаратов сказал он

Как ранее писала газета Daily Mail, нынешних запасов беспилотников Великобритании хватит всего на неделю ведения боевых действий. По мнению командующего штабом быстрого реагирования НАТО генерал-лейтенанта Майка Элвисса, слова которого приводит издание, британская армия сможет провести технологическую модернизацию только к 2030 году.