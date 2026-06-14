Москва14 июн Вести.Одна из целей создания Великобританией военно-морского альянса с участием стран Северной Европы - экономическая. Лондону нужен рынок сбыта оружия. Об этом ИС "Вести" заявила профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Наталья Еремина.

Помимо этого, Еремина отметила, что это еще и вопрос соперничества с другими государствами.

Это же не только вопросы антироссийской повестки, которая очевидна, это же еще и вопросы соперничества с другими государствами, прежде всего с Францией и Германией. Нужно застолбить со собой место. Польша тоже Балтийский регион. Ведь эти государства обязались покупать у британцев вооружение. А британцы продают именно достаточно дорого, зачастую закупки на миллиарды, вооружение, которое не очень кондиционное, честно говоря. То есть британцы решают вопросы финансовых аспектов так, как могут сказала она

Ранее сообщалось, что в Великобритании открылся крупнейший в Европе испытательный полигон для БПЛА. Предполагается, что он станет ведущим британским хабом по разработке и испытанию новейших беспилотных технологий и будет сотрудничать с частным бизнесом.