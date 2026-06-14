Москва14 июнВести.Одна из целей создания Великобританией военно-морского альянса с участием стран Северной Европы - экономическая. Лондону нужен рынок сбыта оружия. Об этом ИС "Вести" заявила профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Наталья Еремина.
Помимо этого, Еремина отметила, что это еще и вопрос соперничества с другими государствами.
Это же не только вопросы антироссийской повестки, которая очевидна, это же еще и вопросы соперничества с другими государствами, прежде всего с Францией и Германией. Нужно застолбить со собой место. Польша тоже Балтийский регион. Ведь эти государства обязались покупать у британцев вооружение. А британцы продают именно достаточно дорого, зачастую закупки на миллиарды, вооружение, которое не очень кондиционное, честно говоря. То есть британцы решают вопросы финансовых аспектов так, как могутсказала она
Ранее сообщалось, что в Великобритании открылся крупнейший в Европе испытательный полигон для БПЛА. Предполагается, что он станет ведущим британским хабом по разработке и испытанию новейших беспилотных технологий и будет сотрудничать с частным бизнесом.