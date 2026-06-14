Москва14 июн Вести.Великобритания хочет сформировать военно-морской альянс со странами Северной Европы, который будет действовать независимо от НАТО. Об этом ИС "Вести" заявила профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Наталья Еремина.

Она отметила, что Лондон также был бы не против видеть в новом формировании Канаду, однако Оттава пока не спешит с решением о присоединении.

Кроме того, вот сейчас как раз уже идет речь и о формировании военно-морского альянса… С десяткой стран туда, собственно, входят как раз страны Прибалтики, страны непосредственно Северной Европы, ну и Финляндия, Скандинавия, и как раз Великобритания. К ним присоединяются еще Нидерланды. Но они планируют еще вот в эту группировку подключить потом в течение времени и Канаду, пока Канада присматривается. Самое важное, что вот в этом объединении ставится задача отреагировать раньше, не дожидаясь ответа от других партнеров по НАТО. То есть они будут сами решать, есть ли где-то угроза, и как они будут на нее реагировать своим собственным образом сказала она

Профессор добавила, что страны Северной Европы начали модернизацию флота. Кроме того, они проводят учения в арктической зоне, в Балтийском регионе, концентрируясь на Датских проливах.

Ранее сообщалось, что в Северной Атлантике ведется модернизация антироссийских военных сил. Профессор Еремина обратила внимание на саму стратегию НАТО, которая ориентирована именно на связность выхода Балтийского региона в Арктику.