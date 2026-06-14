Москва14 июн Вести.В Северной Атлантике ведется активная модернизация всех военных сил и флота, выстраивание инфраструктуры, которая носит антироссийский характер. Об этом ИС "Вести" заявила профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Наталья Еремина.

Она обратила внимание на саму стратегию НАТО, которая ориентирована именно на связность выхода Балтийского региона в Арктику.

Проблема заключается в том для НАТО, что Россия является крупнейшим арктическим государством, поэтому контролировать они могут именно только вход и выход. Две локации, которые предельно интересны странам НАТО, и в том числе странам и Балтийского региона. Это как раз локация Сувалкский коридор и, соответственно, это Датские проливы, если шире, это как раз Фареро-Исландский рубеж. Британцы, кстати, его называют Гренландско-Исландско-Великобританским. Это как раз тот важный проход, благодаря которому силы НАТО контролируют российский флот, прежде всего речь идет о подводном флоте, и также они смотрят не только за перемещением, но и за нашим флотом на Кольском полуострове. Северная Европа консолидируется. В роли клея выступают британцы, как всегда. Британцы заключили очень много соглашений. Они заключили соглашение со всеми странами региона. То есть со всеми странами Северной Европы у них есть разного рода соглашения заявила профессор

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич разрушил всю пропаганду, направленную против России. Он на полях международной аэрокосмической выставки в Берлине заявил, что Москва не стремится к конфликту с НАТО и не намерена нападать на страны альянса.