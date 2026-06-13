Филиппо: слова главкома НАТО в Европе разрушили всю пропаганду против России

Слова главкома НАТО в Европе подорвали антироссийскую пропаганду Филиппо: слова главкома НАТО в Европе разрушили всю пропаганду против России

Москва13 июн Вести.Своим признанием главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич разрушил всю пропаганду, направленную против России. Об этом заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

12 июня Гринкевич на полях международной аэрокосмической выставки в Берлине заявил, что Москва не стремится к конфликту с НАТО и не намерена нападать на страны альянса.

По словам Филиппо, европейская элита намерена развязать войну с РФ ради захвата власти и создания собственной европейской армии.

Весь этот нарратив о "существенной угрозе со стороны России" у наших границ только что рухнул! Вся эта воинственная риторика еврократов только что была раскрыта, как манипуляция, призванная подтолкнуть нас к войне написал Филиппо в соцсети X

По словам президента России, именно блок НАТО развязал войну на Украине против России. Страны НАТО делают все возможное, чтобы организовать враждебные действия против России, довести, как они думают, до их победного конца войну, заявил Владимир Путин накануне в ходе встречи с участниками спецоперации.