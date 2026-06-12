Москва12 июнВести.Разведданные свидетельствуют, что Россия не хочет конфликта с НАТО, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе Алекс Гринкевич.
Он ответил на вопрос журналистов о якобы угрозе со стороны Москвы странам Прибалтики.
Я очень внимательно изучил разведданные. Россия не стремится к конфликтуприводит слова Гринкевича газета Financial Times
Он добавил, что Россия понимает оборонительную направленность деятельности альянса.
Президент России Владимир Путин, выступая в начале июня на ПМЭФ, заявил, что заявления о желании России напасть на НАТО являются бредом и сознательной провокацией.
Ранее СМИ писали о планах США значительно сократить число своих вооружений в Европе. Так, количество истребителей F-16 и F-15E для миссий в Европе планируется сократить на треть.
Посол России в Бельгии Денис Гончар 11 июня заявил, что линия НАТО в отношении России приобретает все более конфронтационный характер, несмотря на расхождения между Вашингтоном и его европейскими союзниками.