Главком сил НАТО в Европе Гринкевич: Россия не стремится к конфликту с НАТО

На Западе признали, что Россия не стремится к конфликту с НАТО Главком сил НАТО в Европе Гринкевич: Россия не стремится к конфликту с НАТО

Москва12 июн Вести.Разведданные свидетельствуют, что Россия не хочет конфликта с НАТО, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе Алекс Гринкевич.

Он ответил на вопрос журналистов о якобы угрозе со стороны Москвы странам Прибалтики.

Я очень внимательно изучил разведданные. Россия не стремится к конфликту приводит слова Гринкевича газета Financial Times

Он добавил, что Россия понимает оборонительную направленность деятельности альянса.

Президент России Владимир Путин, выступая в начале июня на ПМЭФ, заявил, что заявления о желании России напасть на НАТО являются бредом и сознательной провокацией.

Ранее СМИ писали о планах США значительно сократить число своих вооружений в Европе. Так, количество истребителей F-16 и F-15E для миссий в Европе планируется сократить на треть.

Посол России в Бельгии Денис Гончар 11 июня заявил, что линия НАТО в отношении России приобретает все более конфронтационный характер, несмотря на расхождения между Вашингтоном и его европейскими союзниками.