NYT: США сократят на треть число истребителей для операций НАТО в Европе

США сообщили о плане сократить на треть число истребителей для операций в Европе NYT: США сократят на треть число истребителей для операций НАТО в Европе

Москва12 июн Вести.Вашингтон уведомил европейских союзников, что намерен сократить на треть число истребителей, предоставляемых для миссий в Европе, пишет газета The New York Times со ссылкой на имеющийся фрагмент документа.

Отмечается, что США уведомили о своих планах Европу в начале июня.

В частности, США намерены сократить число самолетов морской разведки с 26 до 15, а количество истребителей F-16 и F-15E - со 150 до 100.

Кроме того, планируется вывести из эксплуатации восемь самолетов-заправщиков, перебросить в другой регион одну из двух бомбардировочных авиагрупп, передислоцировать несколько военных кораблей, подлодку с ракетным вооружением и авианосец.

Ранее издание Spiegel писало, что США уведомили партнеров по НАТО о планах серьезно сократить свой вклад в деятельность альянса.