Москва14 июн Вести.Профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" объяснил, почему решение США о сокращении военной помощи Европе – это последовательный шаг.

США намерены сократить военную помощь Европе и вывести из региона часть вооружения. По словам эксперта, это решение не стало неожиданностью и не связано с желанием американской администрации "отомстить" за отказ Европы от участия в иранской войне.

В начале года была принята Национальная стратегия обороны Соединенных Штатов, в которой четко обозначены приоритеты. Приоритет номер один – это защита собственно американского континента. Приоритет номер два – это стратегическое сдерживание основного противника – Китая. И третий приоритет – это сокращение американского присутствия в Европе. Поэтому здесь все естественно и последовательно отметил Бужинский

Вашингтон уведомил европейских союзников, что намерен сократить на треть число истребителей, предоставляемых для миссий в Европе, сообщила газета The New York Times со ссылкой на имеющийся фрагмент документа.