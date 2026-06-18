США немедленно выводят часть войск из Европы, заявил Рютте Рютте: США немедленно выводят часть своих войск из Европы

Москва18 июн Вести.Вывод части войск США из Европы начнется немедленно. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его мнению, Североатлантический альянс должен смириться с этим фактом, а освободившееся после ухода американцев пространство заполнят европейцы.

Рютте также выразил надежду, что в случае активации 5-й статьи НАТО, все члена альянса, в том числе и США, приложат максимум усилий.

Итак, США уже ранее объявили, что им пришлось несколько сократить свой вклад в модель сил НАТО. Вчера возник вопрос: является ли это немедленным решением или нет? Это немедленное решение добавил Рютте

Ранее западные СМИ сообщили, что США собираются значительно сократить военную поддержку Европы. В частности, количество разведывательных и ударных дронов снизят на 75-100%, а боевых кораблей – на 50%.

Между тем, по данным литовских журналистов, США выводят с территории Литвы 1 тысячу солдат. Американский госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, заявил, что союзники США были предупреждены об этих планах заранее, поэтому ни для кого вывод американских войск не должен стать шоком.