Москва18 июнВести.Вывод части войск США из Европы начнется немедленно. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его мнению, Североатлантический альянс должен смириться с этим фактом, а освободившееся после ухода американцев пространство заполнят европейцы.
Рютте также выразил надежду, что в случае активации 5-й статьи НАТО, все члена альянса, в том числе и США, приложат максимум усилий.
Итак, США уже ранее объявили, что им пришлось несколько сократить свой вклад в модель сил НАТО. Вчера возник вопрос: является ли это немедленным решением или нет? Это немедленное решениедобавил Рютте
Ранее западные СМИ сообщили, что США собираются значительно сократить военную поддержку Европы. В частности, количество разведывательных и ударных дронов снизят на 75-100%, а боевых кораблей – на 50%.
Между тем, по данным литовских журналистов, США выводят с территории Литвы 1 тысячу солдат. Американский госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, заявил, что союзники США были предупреждены об этих планах заранее, поэтому ни для кого вывод американских войск не должен стать шоком.