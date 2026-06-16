Москва16 июнВести.Министры обороны стран Европы рассматривают сценарии ведения военных действий без опоры на поддержку со стороны США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
В публикации говорится, что подобные настроения связаны с возможным сокращением военного присутствия США в Европе.
Если мы лишимся определенного количества американских самолетов, европейские союзники восполнят этот пробел, предоставив аналогичную технику или самолеты с равноценными боевыми возможностямиутверждает директор Управления по стандартизации НАТО французский генерал Тьерри Пулетт
Отмечается, что в Европе нет четкого плана по замене вооружений, которые Вашингтон намерен вывести.
Ранее сообщалось, что США отказались предоставить в распоряжение НАТО авианосную ударную группу, соединение стратегических бомбардировщиков, а также 50 истребителей.