Bloomberg: в Европе обсуждают ведение боевых действий без поддержки США

В Европе обсуждают ведение боевых действий без поддержки США, пишет Bloomberg Bloomberg: в Европе обсуждают ведение боевых действий без поддержки США

Москва16 июн Вести.Министры обороны стран Европы рассматривают сценарии ведения военных действий без опоры на поддержку со стороны США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что подобные настроения связаны с возможным сокращением военного присутствия США в Европе.

Если мы лишимся определенного количества американских самолетов, европейские союзники восполнят этот пробел, предоставив аналогичную технику или самолеты с равноценными боевыми возможностями утверждает директор Управления по стандартизации НАТО французский генерал Тьерри Пулетт

Отмечается, что в Европе нет четкого плана по замене вооружений, которые Вашингтон намерен вывести.

Ранее сообщалось, что США отказались предоставить в распоряжение НАТО авианосную ударную группу, соединение стратегических бомбардировщиков, а также 50 истребителей.