Москва13 июнВести.Странам Евросоюза (ЕС) не удастся компенсировать уменьшение военной помощи США, сообщает Bloomberg.
По словам источников, знакомых с ситуацией, Европа готовится к резкому сокращению военных ресурсов, которые США могли бы направить на помощь континенту во время войны или кризиса, включая часть техники, которую невозможно заменитьотмечается в материале
Один из высокопоставленных американских чиновников рассказал агентству, что руководство Штатов в ближайшее время планирует снизить численность бомбардировщиков на 30%, ударных дронов на 75-100%, истребителей — втрое, а судов — вдвое.
Ранее сообщалось, что в ЕС рассматривают возможность развития совместных проектов для снижения зависимости от средств военного обеспечения США.