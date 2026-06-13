Bloomberg: Евросоюзу не удастся компенсировать сокращение военной помощи США Bloomberg: ЕС не сможет сам компенсировать уменьшение военной помощи США

Москва13 июн Вести.Странам Евросоюза (ЕС) не удастся компенсировать уменьшение военной помощи США, сообщает Bloomberg.

По словам источников, знакомых с ситуацией, Европа готовится к резкому сокращению военных ресурсов, которые США могли бы направить на помощь континенту во время войны или кризиса, включая часть техники, которую невозможно заменить отмечается в материале

Один из высокопоставленных американских чиновников рассказал агентству, что руководство Штатов в ближайшее время планирует снизить численность бомбардировщиков на 30%, ударных дронов на 75-100%, истребителей — втрое, а судов — вдвое.

Ранее сообщалось, что в ЕС рассматривают возможность развития совместных проектов для снижения зависимости от средств военного обеспечения США.