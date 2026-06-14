Бужинский назвал военные полномочия, которые США никогда не передадут Европе Бужинский: США никогда не дадут европейцам стратегическую автономию

Москва14 июн Вести.США никогда не передадут Европе возможность стратегического планирования военных действий, а также под их властью останется все, что связано с ядерным оружием. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" выразил профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

По словам профессора, в рамках сокращения военной помощи европейским странам-членам НАТО США отдают странам региона оперативную автономию, однако стратегическое планирование оставят себе.

Эти красные линии, о которых я упомянул, это ядерные возможности альянса (НАТО - прим. ред.). В настоящее время 90% ядерного потенциала НАТО – это американцы. И они никогда не позволят европейцам создать автономное орган управления, который способен проводить стратегические операции. Это останется за верховным главнокомандованием и верховным главнокомандующим НАТО, который возглавляет американский генерал… Все, что связано с ядерным оружием, американцы однозначно оставят за собой" считает Бужинский

Он добавил, что главный рычаг США – это теснейшая связь европейского военно-промышленным комплексом (ВПК) с американским.

Практически в любом типе единицы вооружения есть американские компоненты, которые подпадают под американский закон об экспортном контроле. То есть парализовать европейский ВПК американцы могут в любой момент и очень легко. И, естественно, американцы никогда не дадут европейцам заместить американское вооружение своим, европейским подчеркнул эксперт

Вашингтон уведомил европейских союзников, что намерен сократить на треть число истребителей, предоставляемых для миссий в Европе, сообщила газета The New York Times со ссылкой на имеющийся фрагмент документа.