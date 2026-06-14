Москва14 июнВести.США никогда не передадут Европе возможность стратегического планирования военных действий, а также под их властью останется все, что связано с ядерным оружием. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" выразил профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.
По словам профессора, в рамках сокращения военной помощи европейским странам-членам НАТО США отдают странам региона оперативную автономию, однако стратегическое планирование оставят себе.
Эти красные линии, о которых я упомянул, это ядерные возможности альянса (НАТО - прим. ред.). В настоящее время 90% ядерного потенциала НАТО – это американцы. И они никогда не позволят европейцам создать автономное орган управления, который способен проводить стратегические операции. Это останется за верховным главнокомандованием и верховным главнокомандующим НАТО, который возглавляет американский генерал… Все, что связано с ядерным оружием, американцы однозначно оставят за собой"считает Бужинский
Он добавил, что главный рычаг США – это теснейшая связь европейского военно-промышленным комплексом (ВПК) с американским.
Практически в любом типе единицы вооружения есть американские компоненты, которые подпадают под американский закон об экспортном контроле. То есть парализовать европейский ВПК американцы могут в любой момент и очень легко. И, естественно, американцы никогда не дадут европейцам заместить американское вооружение своим, европейскимподчеркнул эксперт
Вашингтон уведомил европейских союзников, что намерен сократить на треть число истребителей, предоставляемых для миссий в Европе, сообщила газета The New York Times со ссылкой на имеющийся фрагмент документа.