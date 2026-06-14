Москва14 июн Вести.Профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал, какие виды вооружения и в каком количестве США выведут из европейских баз.

Бужинский предположил, что на саммите НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля, США официально объявят о сокращении участия в обороне европейского континента. Причем эти изменения коснутся наиболее значимых для европейцев компонентов.

Это стратегическая разведка, стратегическая авиация, в том числе и стратегические заправщики, флот. Например, по заправщикам: у них сейчас 71 заправщик типа КС-135 и современные КС-46. Так вот, восемь современных заправщиков они выводят из планирования НАТО. Из 153 истребителей-бомбардировщиков F-16 и F-15 остается всего 63. Общее количество кораблей первого ранга – эсминцы и крейсеры – практически выводится из планирования половина. Разведывательные беспилотники выводятся полностью. Ударные, типа Reaper, сокращаются на половину рассказал профессор

Ранее Bloomberg сообщил, что странам Евросоюза (ЕС) не удастся компенсировать уменьшение военной помощи США.