Москва14 июнВести.Профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал, какие виды вооружения и в каком количестве США выведут из европейских баз.
Бужинский предположил, что на саммите НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля, США официально объявят о сокращении участия в обороне европейского континента. Причем эти изменения коснутся наиболее значимых для европейцев компонентов.
Это стратегическая разведка, стратегическая авиация, в том числе и стратегические заправщики, флот. Например, по заправщикам: у них сейчас 71 заправщик типа КС-135 и современные КС-46. Так вот, восемь современных заправщиков они выводят из планирования НАТО. Из 153 истребителей-бомбардировщиков F-16 и F-15 остается всего 63. Общее количество кораблей первого ранга – эсминцы и крейсеры – практически выводится из планирования половина. Разведывательные беспилотники выводятся полностью. Ударные, типа Reaper, сокращаются на половинурассказал профессор
Ранее Bloomberg сообщил, что странам Евросоюза (ЕС) не удастся компенсировать уменьшение военной помощи США.