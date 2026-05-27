TVP World: США намерены на 50% сократить свои силы глубокого поражения в Европе

Москва27 мая Вести.Соединенные Штаты намерены вдвое сократить свои возможности по нанесению глубоких ударов из Европы. Об этом сообщает телеканал TVP World со ссылкой на источник.

Вашингтон, как отмечается, ожидает от европейских союзников подробных данных к июлю о том, как именно они намерены восполнить образовавшийся пробел.

Штаты, как накануне написало издание Spiegel, уведомили партнеров по НАТО, что планируют серьезно сократить свой вклад в деятельность альянса.

Ранее министр финансов Норвегии и бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не сможет существовать без участия США. Он подчеркнул, что НАТО держится на совместных действиях Европы и Вашингтона.