Москва26 маяВести.США уведомили партнеров по НАТО, что планируют серьезно сократить свой вклад в деятельность альянса, предоставляя в его распоряжение меньше боевых частей, военнослужащих и вооружения. Об этом пишет издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.
Правительство США намерено значительно сократить количество систем вооружения и солдат, имеющихся в распоряжении НАТО. Таким образом, Вашингтон усиливает давлениеговорится в сообщении
По данным источников Spiegel, на прошлой неделе посланник военного ведомства США Александер Велес-Грин уведомил об этих планах партнеров в Брюсселе.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты в противовес НАТО могут создать новый альянс с Японией, Южной Кореей и Филиппинами на фоне охлаждения отношений Вашингтона и Евросоюза.