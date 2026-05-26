США уведомили союзников по НАТО о планах сокращать свой вклад в альянс

Москва26 мая Вести.США уведомили партнеров по НАТО, что планируют серьезно сократить свой вклад в деятельность альянса, предоставляя в его распоряжение меньше боевых частей, военнослужащих и вооружения. Об этом пишет издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Правительство США намерено значительно сократить количество систем вооружения и солдат, имеющихся в распоряжении НАТО. Таким образом, Вашингтон усиливает давление говорится в сообщении

По данным источников Spiegel, на прошлой неделе посланник военного ведомства США Александер Велес-Грин уведомил об этих планах партнеров в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты в противовес НАТО могут создать новый альянс с Японией, Южной Кореей и Филиппинами на фоне охлаждения отношений Вашингтона и Евросоюза.