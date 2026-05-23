США могут отказаться от Европы и создать "азиатскую НАТО" Политолог Кошкин назвал возможный состав "азиатской НАТО" во главе с США

Москва23 мая Вести.Соединенные Штаты могут создать новый альянс с Японией, Южной Кореей и Филиппинами на фоне охлаждения отношений Вашингтона и Евросоюза. Об этом заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин

В беседе с NEWS.ru он пояснил, кем Белый дом может заменить европейских союзников, которые не спешат поддерживать такие инициативы США, как конфликт с Ираном.

В "азиатскую НАТО" могут войти Япония, Южная Корея, Филиппины, о чем ранее упоминал [президент США] Дональд Трамп пояснил Кошкин

Эксперт добавил, что со временем в состав новообразованного альянса смогут вступить и другие государства.

Ранее политолог Спиридон Килинкаров объяснил, зачем Трамп регулярно угрожает Европе тем, что США покинут НАТО. По его мнению, так он пытается надавить на европейские политические элиты.