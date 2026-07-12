Москва12 июл Вести.США не станут передавать Европе полноценно критически значимые военные технологии. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Он отметил, что на прошедшем саммите НАТО в Анкаре генсек альянса Марк Рютте сделал ряд анонсов по поводу производства в Европе американских образцов вооружений. Однако, полагает эксперт, по этому поводу есть ряд замечаний.

О чем идет речь? Речь идет об ATACMS, танках "Абрамс", о "Стингерах", о ракете "Баракуда-500" и ряде других образцов, которые будут делать крупнейшие концерны во главе с немецким Rheinmetall, американским Boeing, Raytheon, Lockheed Martin и так далее. Если говорить об этих планах, то совершенно непонятно: ATACMS не может быть полностью локализован в Европе. Можно сделать шасси, корпус, но чувствительные технологии, например, твердотопливный двигатель, системы наведения, коррекции - это американцы вряд ли отдадут европейцам. То есть это будет поставляться теми же американскими компаниями указал Бужинский

Кроме того, пояснил он, остается неясным момент по поводу локализации производства танков "Абрамс".

Танки "Абрамс" - не очень понятно, потому что, во-первых, в Европе есть и "Леопарды", есть "Леклерки", есть "Челленджеры", плюс они думают над тем, как бы создать танк следующего поколения. И я глубоко сомневаюсь, что американцы отдадут такие чувствительные технологии, как широко распиаренная урановая броня или газотурбинный двигатель. Не отдадут они эти очень чувствительные технологии. ATACMS - могут, но опять же, без программного обеспечения. И непонятно, зачем европейцам производить ATACMS, когда американцы переходят на ту же ракету следующего поколения гиперзвуковую Precision Strike Missile добавил Бужинский

Прошедший в Анкаре 7 и 8 июля саммит НАТО завершился принятием итоговой декларации, которая стала самой краткой, по меньшей мере, за последние 25 лет встреч на высшем уровне в рамках этого блока.