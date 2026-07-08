Москва8 июлВести.Несмотря на растущую обособленность США от Европы, американская администрация настаивает на покупке их оружия, заявил заведующий Отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, специалист по Турции Владимир Аватков в интервью ИС "Вести".
Политолог отметил, что внутри Запада формируется раскол, что стало очевидным во время саммита НАТО в Анкаре.
Уже на сегодняшний день стремление Штатов обособиться от европейцев, но при этом принудить их покупать американские вооружения и поставлять их куда бы ни было, в данном случае на Украину. И здесь как раз тоже Турецкая Республика может договориться о том, чтобы ее вооружения также использовались. Вооружение, которым обладает Турция, которое она производит, тоже может использоваться по совместным договоренностям стран-участниц альянсасказал Аватков
В Анкаре 7-8 июля прошел саммит НАТО, в ходе которого президент США Дональд Трамп указал, что Европа обязана уважать Соединенные Штаты и наращивать расходы на оборону.