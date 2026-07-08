США обособляются от Европы, принуждая при этом покупать свое оружие

Раскол на Западе: США отдаляются от Европы, при этом навязывая свое оружие США обособляются от Европы, принуждая при этом покупать свое оружие

Москва8 июл Вести.Несмотря на растущую обособленность США от Европы, американская администрация настаивает на покупке их оружия, заявил заведующий Отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, специалист по Турции Владимир Аватков в интервью ИС "Вести".

Политолог отметил, что внутри Запада формируется раскол, что стало очевидным во время саммита НАТО в Анкаре.

Уже на сегодняшний день стремление Штатов обособиться от европейцев, но при этом принудить их покупать американские вооружения и поставлять их куда бы ни было, в данном случае на Украину. И здесь как раз тоже Турецкая Республика может договориться о том, чтобы ее вооружения также использовались. Вооружение, которым обладает Турция, которое она производит, тоже может использоваться по совместным договоренностям стран-участниц альянса сказал Аватков

В Анкаре 7-8 июля прошел саммит НАТО, в ходе которого президент США Дональд Трамп указал, что Европа обязана уважать Соединенные Штаты и наращивать расходы на оборону.