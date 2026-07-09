Востоковед не исключил, что Турция хочет занять на европейском рынке нишу США Профессор Аватков: Турция настроена на более весомую роль в европейских делах

Москва9 июл Вести.Турция рассчитывает занять на европейском рынке нишу, схожую с той, которую занимают США, зарабатывая на поставках вооружений, сообщил ИС "Вести" заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, профессор дипломатической академии МИД РФ Владимир Аватков.

Он обратил внимание, что Турция долгие годы стремится в Евросоюз, но сейчас ее амбиции выходят за рамки простого вступления: страна хочет играть более весомую роль в европейских делах.

Она хочет управлять Европейским союзом, хотя и не отказывается от идеи вступления. Управлять в каком плане? Если американцы получают свои дивиденды от производства вооружений и продаж в Европе, почему бы Турции не играть ту же самую роль? Не зря в Анкаре было очень много обсуждений по поводу военно-промышленного комплекса и производства вооружений. И вместе с тем для этого нужно наладить очень сильно испорченные отношения с Соединенными Штатами рассказал Аватков

Эксперт также добавил, что лидер США Дональд Трамп вводил санкции против Турции, а сейчас сам же их снимает. Эта политика необходима Трампу, чтобы вовлечь Турцию в конфронтацию с Россией.

Накануне лидер США прибыл в Анкару на саммит НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично встретил американского коллегу.