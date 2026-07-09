Востоковед: самостоятельная Турция не вписывается в текущие расчеты США Эксперт Аватков: США не нужна Турция как стабильная, самостоятельная сила

Москва9 июл Вести.Турция стремится сохранить суверенитет и усидеть на многих стульях, но с давлением Запада это становится все труднее, заявил ИС "Вести" заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, профессор дипломатической академии МИД РФ Владимир Аватков.

По его словам, линию, предполагающую конфронтацию с Россией, выстраивают США. С этой целью они снимают санкции и меняют политику отношений с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Трамп предлагает вернуть Турцию в программу F-34, будет льстить, говорить, что подлетел только из-за Эрдогана. Почему? Потому что у США здесь свои задачи — вовлечь Турцию в конфронтацию с Россией. Что же касается самой Турции, то она пытается сохранить свой собственный суверенитет и продолжать удерживаться на многих стульях одновременно, но это становится все сложнее сказал Аватков

Он резюмировал: таким образом Запад ставит перед Анкарой жесткие рамки: ему выгодна либо подконтрольная Турция, либо страна, которая служит источником нестабильности в ключевых регионах — в Черноморском бассейне, на Южном Кавказе, в Средней Азии и на Ближнем Востоке. Самостоятельная и стабильная Турция не вписывается в текущие расчеты США.