Bloomberg: лидирующая позиция в НАТО может перейти от США к Турции

Турция может заменить США в НАТО, пишет Bloomberg Bloomberg: лидирующая позиция в НАТО может перейти от США к Турции

Москва2 июл Вести.Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящем саммите НАТО в Анкаре может перехватить инициативу, которая ранее принадлежала США в рамках альянса, сообщает Bloomberg.

Уточняется, что саммит блока пройдет 7-8 июля.

В публикации говорится, что еще два года назад турецкий лидер считался "белой вороной" в блоке из-за своей позиции по членству Швеции в альянсе. Однако положение Эрдогана усилилось после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Отмечается, что европейские политики не всегда способны найти общий язык с американским президентом, поэтому Эрдоган может рассчитывать на доминирование в регионе.

Кроме того, Анкара претендует на статус крупнейшего поставщика военной техники в Европу на фоне давления со стороны США.

Ранее газета Corriere della Sera писала, что военная помощь, которую НАТО предоставляет Украине, может быть меньше ожидаемого из-за позиции США.