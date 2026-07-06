РИА Новости: Эрдоган призовет к переговорам по Украине на полях саммита НАТО

Эрдоган призовет к возобновлению переговоров по украинскому урегулированию РИА Новости: Эрдоган призовет к переговорам по Украине на полях саммита НАТО

Москва6 июл Вести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Североатлантического альянса в Анкаре призовет к возобновлению переговоров по украинскому урегулированию. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.

Проведение очередного саммита НАТО запланировано на 7-8 июля.

Президент Эрдоган в ходе встреч с лидерами на полях саммита подчеркнет необходимость скорейшего возобновления переговорного процесса по Украине приводит агентство слова собеседника

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет открытость к мирным переговорам и предпочла бы достигнуть всех целей дипломатическим путем.

Между тем агентство Reuters написало, что американский лидер Дональд Трамп собирается поговорить с президентом России Владимиром Путиным после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским на саммите НАТО.