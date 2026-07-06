Москва6 июлВести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Североатлантического альянса в Анкаре призовет к возобновлению переговоров по украинскому урегулированию. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.
Проведение очередного саммита НАТО запланировано на 7-8 июля.
Президент Эрдоган в ходе встреч с лидерами на полях саммита подчеркнет необходимость скорейшего возобновления переговорного процесса по Украинеприводит агентство слова собеседника
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет открытость к мирным переговорам и предпочла бы достигнуть всех целей дипломатическим путем.
Между тем агентство Reuters написало, что американский лидер Дональд Трамп собирается поговорить с президентом России Владимиром Путиным после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским на саммите НАТО.