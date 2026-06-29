Эрдоган: важно скорее добиться результатов в урегулировании на Украине

Эрдоган заявил о важности скорейшего урегулирования на Украине Эрдоган: важно скорее добиться результатов в урегулировании на Украине

Москва29 июн Вести.Выступая перед участниками парламентского саммита НАТО в Стамбуле, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о важности в скором времени получить результаты в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине.

Он отметил, что Турция будет и впредь активно способствовать мирным усилиям.

Хочу особо подчеркнуть, что в ближайший период мы должны добиться результатов в урегулировании российско-украинской войны посредством диалога. Будучи союзником, способным вести диалог с обеими сторонами, инициирующим плодотворные процессы и заслужившим доверие обеих сторон за счет своей справедливой позиции заявил Эрдоган

Ранее президент Турции допустил возможность войны с Израилем. Он отметил, что из-за действий Израиля 1,2 миллиона жителей Ливана покинули свои дома. Эрдоган обратился к международному сообществу с призывом предотвратить подобное и в отношении Палестины.