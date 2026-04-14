Эрдоган не исключил, что Турция может "войти в Израиль"

Москва14 апр Вести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность войны с Израилем. Об этом говорится в материале издания The Jerusalem Post.

По словам Эрдогана, из-за действий Израиля 1,2 миллиона жителей Ливана покинули свои дома. Турецкий лидер обратился к международному сообществу с призывом предотвратить подобное и в отношении Палестины.

Так же, как мы вошли в Ливию и Карабах, мы можем войти в Израиль. Ничто не мешает нам это сделать сказал Эрдоган

Министр по делам культурного наследия Израиля Амихай Элияху отреагировал на эти слова Эрдогана. Элияху назвал турецкого лидера "мегаломанским диктатором" с империалистическими устремлениями.

11 апреля МИД Турции резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за его позицию по переговорам между США и Ираном, а также за нападки на Эрдогана. Как отметили во турецком внешнеполитическом ведомстве, целью Нетаньяху является срыв мирных переговоров и продолжение своей экспансионистской политики в регионе.