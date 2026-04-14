"Ничего не мешает": Эрдоган пригрозил Израилю введением войск Эрдоган осудил действия Израиля и пригрозил военным вмешательством

Москва14 апр Вести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность ввода турецких войск на территорию Израиля. Такое заявление политик сделал, комментируя позицию властей еврейского государства по палестинскому вопросу.

Эрдоган привел данные, согласно которым Израиль вынудил более миллиона ливанцев покинуть свои дома, подчеркнув необходимость предотвратить аналогичную ситуацию для палестинцев.

Так же, как мы вошли в Ливию и Карабах, мы можем войти в Израиль. Ничего не мешает нам это сделать цитирует Эрдогана израильское издание The Jerusalem Post

Кроме того, турецкий лидер обвинил руководство Израиля в том, что оно, поддержав эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, возложило на весь мир серьезное экономическое бремя.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан высказал обеспокоенность в связи с тем, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может организовать новый геноцид в Ливане, а после недавних событий, связанных с Ираном, также рассматривать Турцию как своего следующего основного противника.

До этого ливанский специалист по геополитике Егия Ташиян предположил, что Израиль может оккупировать часть территории Ливана для уничтожения движения "Хезболла".