Эрдоган выступил с угрозой в адрес Нетаньяху Эрдоган заявил, что Нетаньяху должен получить урок

Москва27 мая Вести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления по случаю Курбан-байрама резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом он заявил после праздничной молитвы в стамбульской мечети Чамлыджа, передает агентство Anadolu.

Турецкий лидер обратился к мусульманам всего мира с призывом "преподать Нетаньяху урок". По его словам, происходящее в секторе Газа омрачает праздник для верующих как в Турции, так и в других странах.

Я также считаю, что тиран, известный как Нетаньяху, усвоит необходимый урок от рук мусульман всего мира сказал Эрдоган

Кроме того, президент Турции выразил поддержку палестинцам, которые, по его словам, встречают Курбан-байрам в грусти, боли и глубокой скорби. Он также призвал использовать религиозные праздники для укрепления единства и солидарности.

В марте Эрдоган заявлял, что деятельность Нетаньяху стала бедствием для его же собственного народа. По словам турецкого лидера, из-за провальной политики израильского премьер-министра жители Израиля вынуждены прятаться в убежищах.