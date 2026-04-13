Москва13 апрВести.Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается объявить Турцию новым врагом.
В интервью изданию Anadolu он подчеркнул, что Израиль не может жить без врагов.
Ранее Нетаньяху выступил в соцсети X с критикой в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его лояльность к Ирану, а также за турецкую политику в отношении курдов.
В свою очередь МИД Турции резко раскритиковал Нетаньяху за его позицию по переговорам между США и Ираном, а также за нападки на Эрдогана.