Профессор Миршаймер: находясь в сложной ситуации Нетаньяху может применить ЯО

Профессор Миршаймер: Нетаньяху находится в сложной ситуации и может применить ЯО

Москва14 апр Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится в сложной ситуации, а в подобных ситуациях государства склонны выбирать рискованные стратегии, включая применение ядерного оружия. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его словам, Израиль рассматривает Иран как угрозу существованию государства.

Израильтяне действительно попали в огромную передрягу. … Это снова возвращает нас к опасности того, что в конечном итоге израильтяне могут задуматься о применении ядерного оружия сказал Миршаймер в интервью отставному полковнику американской армии Дэниелу Дэвису, размещенному на его YouTube-канале

Эксперт подчеркнул, что Нетаньяху одержим идеей уничтожить Иран. Также он бы хотел разрушить Украину за то, что она отвлекает мировое внимание от Ближнего Востока, уверен Миршаймер.

13 апреля глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Нетаньяху собирается объявить Турцию новым врагом. По его мнению, Израиль не может жить без врагов.