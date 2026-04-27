Эксперт: иранцы сильно обозлены на Израиль и готовы воевать с ним до конца Эксперт Ибрагимов: в Иране обозлены на Израиль и готовы воевать до последнего

Москва27 апр Вести.В Израиле складывается критическая ситуация: экономика в плачевном состоянии, общество устало от авантюр премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, а Иран сильно обозлен на страну и готов воевать до конца, заявил в интервью ИС "Вести" политолог, преподаватель экономического факультета РУДН и Финансового университета при правительстве России Фархад Ибрагимов.

По его словам, несмотря на громкие заявления властей Израиля, внутри страны "ситуация очень патовая".

Нетаньяху считает, что у него остался самый-самый последний шанс разобраться с Ираном. Но даже здесь, при всем при этом, я не думаю, что Израиль может на что-то рассчитывать, потому что ситуация в самом Израиле очень слабая, иранцы очень обозлены на Израиль и готовы с ним драться до последнего, поэтому что бы там Нетаньяху ни пытался рапортовать на мировую аудиторию, на самом деле все потом боком выходит подчеркнул Ибрагимов

Ранее политолог сообщал, что США готовятся к новому раунду войны против Ирана, который, как предположил эксперт, может начаться уже на текущей неделе.