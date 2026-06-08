Эксперт считает, что на перемирии на Ближнем Востоке можно ставить крест Эксперт Ибрагимов спрогнозировал интенсивную стадию войны на Ближнем Востоке

Москва8 июн Вести.На перемирии на Ближнем Востоке можно ставить крест, очередные удары Израиля по Ирану свидетельствуют о возможном начале интенсивной фазы войны. Такое мнение выразил ИС "Вести" преподаватель экономического факультета Российского университета дружбы народов Фархад Ибрагимов.

По его словам, наносить интенсивные удары стороны могут начать уже на этой неделе.

Война фактически уже началась. Я думаю, что к 13 июня, как раз к годовщине ирано-израильской войны, начнутся интенсивные обмены ударами между сторонами, и таким образом на перемирии можно окончательно ставить крест сказал Фархад Ибрагимов

При этом, по его словам, первоначально некоторые считали, что эскалация конфликта могла произойти в июле, так как в США намечается чемпионат мира и стране было бы невыгодно тратить время на военные действия.

Но, видимо, Израилю невтерпеж, он решил быстрее провести авантюру… Он, ударяя по Ливану, прекрасно знал, что Иран в сторонке наблюдать за этим не будет. Он обязательно ответит. Поэтому, когда на Западе говорят о том, что якобы Иран нарушил переговоры - такой нехороший, дерзкий игрок, - так все вопросы к Биньямину Нетаньяху, который бьет по Ливану, причем нещадно. Чтобы вы понимали: за май - огромное количество ударов, гибнут сотни гражданских людей добавил он

Он обратил внимание на то, что Иран отреагировал на удары и показал, что этому произволу нужно положить конец.

И Иран ударил, что на самом деле вызвало, с одной стороны, удивление у израильской стороны. Думали, что все-таки не посмеют, не рискнут, не хотят нарушать перемирие, потому что находятся в довольно непростом положении. С другой стороны, у них истерика. Мы видим соответствующее заявление Бен-Гвира, ультраправого министра разведки Израиля, который заявил о том, что Тегеран должен синим пламенем гореть этой ночью и так далее и тому подобное. Так что горячая фаза ирано-израильской войны начинается заключил политолог

Вечером 7 июня Иран обстрелял ракетами северные районы еврейского государства. Это произошло после того, как в воскресенье Израиль нанес удар по пригороду Бейрута. Власти Ирана до этого предупреждали, что дадут ответ Израилю в случае ударов по ливанской столице.