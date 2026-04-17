Эксперт: война с Ираном стала поворотной для Израиля Профессор Рабкин: война с Ираном привела к внутренним изменениям в Израиле

Москва17 апр Вести.Военная операция в отношении Ирана, развязанная совместно США и Израилем, привела к изменениям внутри Израиля. Такое мнение для ИС "Вести" высказал профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) Монреальского университета Яков Рабкин.

Внутри Израиля происходят интересные изменения: первая война против Ирана была довольно короткой, вторая стала подлиннее и привела к тому, что израильтяне впервые почувствовали на себе эффект войны. Раньше они чувствовали это в том, что там погибали члены их семей как солдаты, но погибали они на фронте. А сегодня в эту войну иранские ракеты достигали центра Тель-Авива, люди бежали в убежища несколько раз в день. Это намного [больше] изменило ситуацию заявил он

При этом, добавил эксперт, жители Израиля, несмотря на изменившуюся обстановку, продолжают поддерживать власти страны.

Мои контакты в Израиле свидетельствуют о том, что большинство израильтян поддерживают правительство в их его намерении бороться, как они говорят, с террористической угрозой. Никто не хочет смотреть на первопричину, а именно на то, как Израиль поступил и поступает с палестинцами, о чем еще в 1949 году высказалась Генеральная Ассамблея ООН заметил он

Профессор отмечает, что именно несоблюдение "Резолюции 194", которая предписывала Израилю позволить палестинцам вернуться на свои земли и в свои дома, привело к проблемам с беженцами, а также к продолжающемуся до сих пор вооруженному сопротивлению против Израиля.

На днях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем видеообращении заявил, что у Вашингтона и Тель-Авива общие цели в отношении Тегерана, при этом Израиль готов к любым сценариям развития событий и допускает возобновление боевых действий в регионе.